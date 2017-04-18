BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN
* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION
April 18 C-Rad AB:
* MIAMI CANCER INSTITUTE DECIDES FOR C-RAD'S SIGRT SOLUTION FOR THEIR NEW PROTON CENTER IN MIAMI, FLORIDA
* ORDER AMOUNTS TO A TOTAL OF ABOUT SEK 7.5 MILLION AND INCLUDES DELIVERY OF SYSTEMS AND A SERVICE CONTRACT FOR A PERIOD OF FIVE YEARS
* IT IS EXPECTED TO COMMENCE DELIVERY AND INSTALLATION IN Q2
* PROJECT IS BOOKED AS ORDER INTAKE IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION
* Discover financial services - credit card delinquency rate 1.58 percent at may end versus 1.60 percent at april end - sec filing
* Dow up 0.03 pct, S&P down 0.11 pct, Nasdaq down 0.05 pct (Updates to early afternoon)