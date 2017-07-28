BRIEF-Caixabank H1 net profit up 31.6 pct YoY; upgrades guidance for NII and fees

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July 28 (Reuters) - CAIXABANK SA:
* H1 NET INTEREST INCOME 2.35 BILLION EUROS VERSUS 2.04 BILLION EUROS YEAR AGO
* H1 NET PROFIT 839 MILLION EUROS VERSUS 638 MILLION EUROS YEAR AGO
* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO FULLY LOADED 11.5 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 11.5 PERCENT AT END-MARCH
* BPI CONTRIBUTES 77 MILLION EUROS TO THE CAIXABANK GROUP'S EARNINGS IN THE PAST FIVE MONTHS
* GUIDANCE IN NII AND FEES UPGRADED TO MID-SINGLE DIGIT GROWTH AFTER H1 PERFORMANCE Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)