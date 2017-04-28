April 28 Canam Group Inc
* CANAM GROUP ANNOUNCES ITS 2017 FIRST QUARTER RESULTS
* Q1 LOSS PER SHARE C$0.04
* Q1 REVENUE C$463.5 MILLION VERSUS C$450.7 MILLION
* CANAM GROUP - Q1 RESULTS AFFECTED BY COST OVERRUNS ON U.S.
BRIDGE PROJECTS AND HEAVY STRUCTURAL STEEL PROJECTS
* CANAM GROUP INC - ORDER BACKLOG STOOD AT $1,041 MILLION AS
AT APRIL 1, 2017, COMPARED TO $1,139 MILLION AS AT DECEMBER 31,
2016
* CANAM GROUP INC SAYS Q1 RESULTS ALSO AFFECTED BY WEAKER
CANADIAN NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET
* CANAM GROUP INC SAYS U. S. BRIDGE PROJECTS WILL BE
COMPLETED DURING Q2
* CANAM GROUP INC - DUE TO TRANSACTION ANNOUNCED APRIL 27,
BOARD OF DIRECTORS TOOK DECISION TO SUSPEND DIVIDEND PAYOUTS
* CANAM GROUP INC SAYS ORDER BACKLOG STOOD AT $1,041
MILLION AS AT APRIL 1, 2017, COMPARED TO $1,139 MILLION AS AT
DECEMBER 31, 2016
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$-0.04 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
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