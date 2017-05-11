May 11 CANCOM SE:
* CANCOM RELEASES FINANCIAL FIGURES FOR THE FIRST QUARTER OF
2017
* Q1 CONSOLIDATED REVENUES GREW BY 9.6 PERCENT TO EURO 257.3
MILLION (Q1/16: EURO 234.7 MILLION)
* WITH REPORTED EARNINGS BEFORE TAXES (EBT), CANCOM GROUP
ACHIEVED AN INCREASE OF 13.1 PERCENT UP TO EUR 11.2 MILLION
(Q1/16: EUR 9.9 MILLION)
* EARNINGS PER SHARE FOR FIRST THREE MONTHS OF CURRENT
FINANCIAL YEAR AMOUNTED TO EUR 0.46 AND TOPPED PREVIOUS YEAR'S
EARNINGS PER SHARE OF EUR 0.43
* Q1 GROUP EBITDA ENDED UP TO EUR 16.8 MILLION; GROWTH OF
14.3 PERCENT AGAINST COMPARABLE LEVEL OF PREVIOUS YEAR'S QUARTER
OF EUR 14.7 MILLION (Q1/16 REPORTED: EUR 16.1 MILLION)
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(Gdynia Newsroom)