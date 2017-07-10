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July 10, 2017 / 11:21 AM / a day ago

BRIEF-Cellectis announces proposed Calyxt IPO of $100.0 million

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - CELLECTIS SA

* CELLECTIS: CALYXT ANNOUNCES PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF $100.0 MILLION

* ‍CALYXT IS CELLECTIS' 100% OWNED GENE EDITING AGRICULTURE COMPANY​

* ‍CITIGROUP, JEFFERIES AND WELLS FARGO SECURITIES ARE ACTING AS JOINT BOOK-RUNNING MANAGERS​

* ‍BMO CAPITAL MARKETS AND LADENBURG THALMANN ARE ACTING AS CO-MANAGERS​

* ‍ESTIMATED PRICE RANGE FOR INITIAL PUBLIC OFFERING IS $15.00 TO $18.00 PER SHARE OF COMMON STOCK​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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