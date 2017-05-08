BRIEF-Prime Living buys 10 pct in Prime Living Ireland for SEK 10 million
* PRIME LIVING ACQUIRES 10% IN PRIME LIVING IRELAND LTD FOR SEK 10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
May 8 COFINIMMO SA
* IN APRIL 2017, THE COFINIMMO GROUP ACQUIRED TWO MEDICAL OFFICE BUILDINGS IN THE NETHERLANDS FOR A TOTAL AMOUNT OF 7.4 MILLION EUR
* ON 24.04.2017, COFINIMMO BECAME OWNER OF A CARE CENTRE FOR PEOPLE SUFFERING FROM MENTAL DISORDERS LOCATED IN ALPHEN AAN DEN RIJN; INVESTMENT AMOUNTED TO 9.3 MILLION EUR Source text: bit.ly/2pU3gRJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)
* PRIME LIVING ACQUIRES 10% IN PRIME LIVING IRELAND LTD FOR SEK 10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
LONDON, June 19 Financial firms in Britain must submit applications by July 3 for licences for sweeping new European Union securities rules that will come into effect from 2018, the Financial Conduct Authority said on Monday.
* ANNOUNCED A FIRM ORDER FOR 200 CFM INTERNATIONAL LEAP-1A ENGINES TO POWER NEW AIRBUS A320NEO FAMILY AIRCRAFT