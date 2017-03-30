March 30 Componenta Corp:
* THE NET SALES AND OPERATING PROFIT OF CONTINUED OPERATIONS
DECLINED. THE PROGRESS OF THE CORPORATE RESTRUCTURING PROCESS IN
FINLAND AND SWEDEN WILL ENABLE TO RESTORE PROFITABILITY AND
FUTURE DEVELOPMENT.
* IT IS NOT POSSIBLE TO PAY A DIVIDEND
* BELIEVES THAT CORPORATE RESTRUCTURING PROCEEDINGS WILL
PROCEED FAVOURABLE
* EXPECTS NET SALES OF CONTINUED OPERATIONS TO BE EUR
150-170 MILLION IN 2017
* 2017 EBITDA WITHOUT ITEMS AFFECTING COMPARABILITY IS
EXPECTED TO BE EUR 5-10 MILLION.
* BECAUSE OF BANKRUPTCY PROCEEDINGS, COMPANY CONSIDERS THAT
IT HAS LOST CONTROL OVER SUB-GROUP IN NETHERLANDS
* Q4 NET SALES FROM CONTINUING. OPERATIONS EUR 44.2 MILLION
VERSUS EUR 52.7 MILLION YEAR AGO
* Q4 ADJUSTED. EBITDA EUR 1.1 MILLION VERSUS LOSS EUR 0.3
MILLION YEAR AGO
* END-Q4 ORDER BOOK FROM CONTINUING OPERATIONS EUR 30.8
MILLION VERSUS EUR 31.4 MILLION YEAR AGO
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(Gdynia Newsroom)