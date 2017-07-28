BRIEF-CRCAM Normandie Seine H1 consolidated net income group share down at 58.8 million euros

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July 28 (Reuters) - CRCAM NORMANDIE SEINE SC:
* H1 CONSOLIDATED GROSS OPERATING PROFIT EUR 87.3 MILLION VERSUS EUR 98.4 MILLION YEAR AGO
* H1 CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 58.8 MILLION VERSUS EUR 62.3 MILLION YEAR AGO
* H1 CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 201.8 MILLION VERSUS EUR 207.7 MILLION YEAR AGO
* BASEL 3 SOLVENCY RATIO AS OF MARCH 31, 2017 WAS 17.4 PERCENT
* LIQUIDITY RATIO LCR WAS 109.4 PERCENT AS OF JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)