BRIEF-Banca IFIS part Interbanca underwrites ICM SpA's bond issue for EUR 5 million
* INTERBANCA (PART OF BANCA IFIS SINCE 30 NOVEMBER 2016) HAS UNDERWRITTEN BOND ISSUED BY ICM SPA
April 3 DDM HOLDING AG:
* DDM EXAMINES THE POSSIBILITY TO TAP ITS OUTSTANDING SENIOR SECURED BOND
* ONE OF SUBSIDIARIES, DDM DEBT AB (PUBL), HAS MANDATED CARNEGIE TO EXAMINE POSSIBILITY TO TAP UP TO EUR 35 MILLION UNDER EUR 85 MILLION SENIOR SECURED BOND FRAMEWORK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* INTERBANCA (PART OF BANCA IFIS SINCE 30 NOVEMBER 2016) HAS UNDERWRITTEN BOND ISSUED BY ICM SPA
* Keeps 2017 Swiss growth forecast, trims 2018/19 inflation view (Recasts, adds quotes from news conference, previous ZURICH)
CHICAGO, June 15 Quiz time: what do the letters “SS” stand for in SSDI?