BRIEF-Safran says GECAS places $2.9 bln order for CFM LEAP-1A engines
* ANNOUNCED A FIRM ORDER FOR 200 CFM INTERNATIONAL LEAP-1A ENGINES TO POWER NEW AIRBUS A320NEO FAMILY AIRCRAFT
May 8 DIASORIN SPA
* Q1 REVENUE EUR 157.5 MILLION VERSUS EUR 124.5 MILLION YEAR AGO
* Q1 NET PROFIT EUR 32.9 MILLION VERSUS EUR 24.7 MILLION YEAR AGO
* SEES FY 2017 REVENUES GROWTH EQUAL TO +11% AT CER COMPARED WITH 2016
* SEES FY 2017 EBITDA GROWTH EQUAL TO +11% AT CER COMPARED WITH 2016 Source text: www.1info.it Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ANNOUNCED A FIRM ORDER FOR 200 CFM INTERNATIONAL LEAP-1A ENGINES TO POWER NEW AIRBUS A320NEO FAMILY AIRCRAFT
* GETS FUNDING FROM POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
* Dova Pharmaceuticals Inc sees IPO of upto 4.06 million shares of common stock to be priced between $15 and $17 per share - SEC filing