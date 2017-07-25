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July 25, 2017 / 6:13 AM / a day ago

BRIEF-Domino's Pizza says HY underlying PBT up 9.1 pct to 44.6 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - DOMINO'S PIZZA GROUP PLC:

* Now Expecting 90 Openings in Uk This Year

* Intend to Resume Share Buy-Backs Shortly

* ANTICIPATED NET COST OF C. £3M IN FY18 RAMP UP SPLIT BETWEEN OPERATING EXPENSE AND DEPRECIATION

* HY SYSTEM SALES 546.5 MILLION STG VERSUS 494.5 MILLION STG LAST YEAR

* INVESTING UP TO £4M GROSS IN H2 2017 TO IMPROVE VALUE FOR CUSTOMERS AND STRENGTHEN NATIONAL PROMOTIONS

* Hy Uk Like-for-Like System Sales of 2.4 Percent

* Recommended Interim Dividend +7.1% to 3.75p

* Hy Underlying Pbt Up 9.1% to 44.6 Million Stg

* INVESTMENT REMAINS ON TRACK WITH TOTAL CAPITAL EXPENDITURE ON WARRINGTON EXPECTED TO BE £37-39M IN SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE

* "INTERNATIONAL SEGMENT IS EXPECTED TO BE PROFIT NEUTRAL FOR 2017 AND POSITIVE THEREAFTER"

* CAPITAL EXPENDITURE OUTLOOK REMAINS £50M - £60M IN 2017 AND WE REITERATE OUR MEDIUM TERM NET DEBT / EBITDA TARGET OF 1.25X Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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