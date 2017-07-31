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July 31, 2017 / 4:55 AM / a day ago

BRIEF-Dufry Q2 organic reached 8.9 pct

Reuters Staff

1 Min Read

July 31 (Reuters) - DUFRY AG:

* ‍TURNOVER GREW BY 5.8% AND REACHED CHF 3,821.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2017​

* ‍ORGANIC GROWTH ACCELERATED FURTHER IN Q2 AND REACHED 8.9%​

* h1 ‍Ebitda Grew by 7.8% to Chf 411.2 Million​

* ‍NET EARNINGS REACHED CHF -0.9 MILLION FOR HALF YEAR 2017, AN IMPROVEMENT OF CHF 57.6 MILLION VERSUS SAME PERIOD LAST YEAR​

* ‍GROSS PROFIT MARGIN REACHED 59.5% IN FIRST HALF OF 2017, IMPROVING BY 110 BASIS POINTS FROM 58.4% IN PREVIOUS YEAR​

* ‍IS CURRENTLY CONSIDERING AN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF ITS NORTH AMERICAN BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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