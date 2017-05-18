May 18 ELIS SA:
* ELIS SA PROPOSES A COMBINATION WITH BERENDSEN PLC TO CREATE A STRONG PAN-EUROPEAN
LEADER IN TEXTILE AND FACILITY SERVICES
* SIGNIFICANT REVENUE, OPERATING COST AND CAPEX SYNERGIES
* CASH AND SHARE PROPOSAL AT A HIGHLY ATTRACTIVE PREMIUM OF 36% TO BERENDSEN'S SHARE PRICE
* CASH AND SHARE PROPOSAL AT A HIGHLY ATTRACTIVE PREMIUM OF 49% TO CONSENSUS TARGET PRICE
FOR BERENDSEN PUBLISHED BY EQUITY RESEARCH ANALYSTS
* COMBINATION EXPECTED TO LEAD TO DOUBLE DIGIT EARNINGS ACCRETION
* REVISED CASH AND SHARE PROPOSAL THAT ELIS MADE ON 16 MAY 2017 IS TO ACQUIRE EACH BERENDSEN
ORDINARY SHARE FOR A COMBINATION OF: £4.40 IN CASH; AND 0.426 NEW ELIS ORDINARY SHARES
* CASH PORTION OF ELIS'S REVISED PROPOSAL REPRESENTS APPROXIMATELY 51% OF BERENDSEN'S
CLOSING SHARE PRICE ON 17 MAY 2017.
* ELIS'S REVISED PROPOSAL WOULD PROVIDE BERENDSEN SHAREHOLDERS WITH AN OWNERSHIP STAKE IN
COMBINED GROUP OF APPROXIMATELY 35% ON A FULLY DILUTED BASIS
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(Gdynia Newsroom)