May 17 EQS GROUP AG:
* GROUP GENERATED REVENUES OF EUR 6.90 MILLION FROM JANUARY
TO MARCH, A 49% INCREASE OVER SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR
* Q1 EBIT BEFORE ONE-OFF ACQUISITION COSTS, PURCHASE PRICE
ALLOCATION, AND SCHEDULED AMORTIZATION OF ACQUIRED CUSTOMER
BASES (NON-IFRS) DOUBLED TO EUR 331 THOUSAND
* Q1 ADJUSTED GROUP NET PROFIT AMOUNTED TO EUR -26 THOUSAND.
ADJUSTED EARNINGS PER SHARE AMOUNTED TO EUR -0.02
* UNCHANGED OUTLOOK, EXPECTS DOUBLE-DIGIT REVENUE GROWTH IN
2017, BETWEEN 20% AND 25%, AMOUNTING TO EUR 31.2 MILLION - EUR
32.5 MILLION
* ADJUSTED EBIT IS EXPECTED TO INCREASE BY 10% TO 20%,
AMOUNTING TO EUR 3.6 MILLION - EUR 3.9 MILLION FOR 2017
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(Gdynia Newsroom)