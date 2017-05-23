May 23 ESPERITE NV:
* FY REVENUE EUR 26.3 MILLION VERSUS EUR 27.5 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS EUR 8.9 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 7.5 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA LOSS OF EUR 5.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.9 MILLION YEAR AGO
* AS AT 31 DECEMBER 2016, ESPERITE HAD A CASH POSITION AMOUNTING TO EUR 0.9 MILLION (31
DECEMBER 2015: EUR 1.4 MILLION)
* ALTHOUGH CURRENT MONTHLY EBITDA IS NEGATIVE AND IS EXPECTED TO BECOME POSITIVE ON A
MONTHLY BASIS IN SECOND HALF OF 2017
* MANAGEMENT ALSO EXPECTS TO BE ABLE TO REDEEM OUTSTANDING DEBTS TO ITS MAIN SUPPLIERS
DURING 2017 IF NEEDED
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(Gdynia Newsroom)