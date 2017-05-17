GLOBAL MARKETS-Stocks buoyed by tech bounce; Dudley remarks lift Treasury yields
* Dollar strengthens on Dudley comments (Adds European market close)
May 17 EURONAV NV
* SAYS JV WITH INTERNATIONAL SEAWAYS HAS SIGNED CONTRACT FOR 5 YEARS FOR THE FSO AFRICA AND FSO ASIA IN DIRECT CONTINUATION OF THE CURRENT CONTRACTUAL SERVICE
* CONTRACT WAS SIGNED WITH NORTH OIL COMPANY ("NOC"), THE FUTURE OPERATOR OF THE AL-SHAHEEN OIL FIELD
* NEW CONTRACTS ARE EXPECTED OVER THEIR FULL DURATION TO GENERATE EBITDA IN EXCESS OF USD 360 MILLION FOR THE JOINT VENTURES
* NEW CONTRACTS WILL HAVE A DURATION OF FIVE YEARS STARTING AT THE EXPIRY OF THE EXISTING CONTRACTS WITH MAERSK OIL QATAR
* BASED ON EURONAV'S 50% OWNERSHIP IN THE JOINT VENTURES THE FIVE YEAR CONTRACTS ARE EXPECTED TO GENERATE IN EXCESS OF USD 180 MILLION OF EBITDA FOR THE COMPANY Source text: bit.ly/2qqHNAx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Dollar strengthens on Dudley comments (Adds European market close)
MEXICO CITY, June 19 Italy's Eni made the winning bid for the tenth shallow water oil and gas block put up for auction on Monday, Mexico's oil regulator said.
* U.S. Department of defense purchased from Virtual Imaging over 100 RadPRO(1) SOLTUS 100M Mobile Digital X-ray Systems for use by U.S. Army Source text for Eikon: Further company coverage: