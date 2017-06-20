June 20 Galapagos nv
* GALAPAGOS' RESEARCH AND DEVELOPMENT UPDATE 2017: RAPIDLY
ADVANCING OUR PRODUCT CANDIDATES
* CYSTIC FIBROSIS: START OF REGULATORY PROCESS NEXT MONTH,
PATIENT STUDY WITH FIRST TRIPLE COMBO EXPECTED TO BEGIN IN Q4
'17 IN EUROPE
* ON FILGOTINIB: DARWIN 3: IMPROVED ACTIVITY, CONSISTENT
SAFETY PARAMETERS FOR FILGOTINIB; PH2 STUDIES INITIATED IN 6 NEW
INDICATIONS
* TOPLINE DATA FOR GLPG1690 IN IPF IN Q3 '17
* OPENING OF US IND AND DOSING OF FIRST OSTEOARTHRITIS
PATIENT IN PHASE 1B TRIAL WITH GLPG1972
* CYSTIC FIBROSIS: SUCCESSFUL COMPLETION OF PH1 WITH THREE
INDIVIDUAL COMBO COMPONENTS
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)