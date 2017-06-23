June 23 GENSIGHT BIOLOGICS SA:
* SUCCESSFULLY RAISES EUR 22.5 MILLION FROM LEADING
INVESTORS IN US AND EUROPE
* OPERATION OVERSUBSCRIBED AND ALLOWED THE COMPANY TO UPSIZE
THE OFFERING TO €22.5 MILLION AT A PRICE OF €6.00 PER SHARE
* PRICE REPRESENTS A DISCOUNT OF 5.4% TO VOLUME WEIGHTED
AVERAGE PRICE OF COMPANY'S SHARES OVER LAST 3 TRADING DAYS
BEFORE PRICING
* FUNDS RAISED WILL BE ALLOCATED TO PREPARE LAUNCH OF GS010
IN EUROPE AND UNITED STATES
* 3,750,000 NEW SHARES, REPRESENTING APPROXIMATELY 19% OF
ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY
* NET PROCEEDS WILL STRENGTHEN CASH POSITION OF COMPANY
WHICH AMOUNTED TO EUR 48.8 MILLION ON MARCH 31, 2017
* NET PROCEEDS WILL ENHANCE COMPANY'S FINANCIAL VISIBILITY
UNTIL Q1 2019
Source text: bit.ly/2s25YlV
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)