May 23 GN STORE NORD A/S:
* LAUNCHES EUR 215 MILLION ZERO COUPON CONVERTIBLE BOND
OFFERING CONSISTING OF BOND WITH WARRANT UNITS
* UNITS CONSIST OF SENIOR UNSECURED ZERO COUPON BONDS DUE
2022 ( "BONDS") WITH DETACHABLE UNSECURED WARRANTS EXPIRING 2022
( "WARRANTS")
* GN STORE NORD - PROCEEDS FROM OFFERING WILL BE USED FOR
GENERAL CORPORATE PURPOSES INCLUDING REFINANCING OF EXISTING
DEBT FACILITIES, REPURCHASE OF SHARES AND FOR FINANCING OF
GROWTH OPPORTUNITIES
* OFFERING WILL HAVE A SIZE OF APPROXIMATELY EUR 215 MILLION
WITH UP TO 6,283,628 SHARES INITIALLY UNDERLYING WARRANTS
* UNITS WILL HAVE A MATURITY OF FIVE YEARS AND WILL BE
ISSUED AT 100% OF PRINCIPAL AMOUNT OF BONDS, WHICH HAVE A
DENOMINATION OF EUR 100,000 PER BOND
* ONGOING DKK 1 BILLION SHARE BUYBACK PROGRAM, OF WHICH DKK
937 MILLION REMAINS OUTSTANDING, WILL CONTINUE UNDER SAFE
HARBOUR RULES
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)