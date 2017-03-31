BRIEF-Ficora grants DNA licence to apply roaming service surcharges
* FINNISH COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY (FICORA) GRANTS DNA LICENCE TO APPLY ROAMING SERVICE SURCHARGES
March 31 GOLD TOWN GAMES AB
* ENTERS COOPERATION WITH VAVEL GAME STUDIO
* PURPOSE OF COOPERATION IS TO BUY RIGHTS TO ONE GAME IN THE FIRST PHASE
* EXPECTS TO SEE REVENUE FROM THE GAME FROM Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FINNISH COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY (FICORA) GRANTS DNA LICENCE TO APPLY ROAMING SERVICE SURCHARGES
* Says it will pay dividend for 2016 to shareholders on July 27
* Infracapital and Nokia named preferred bidder for Polish fibre broadband network