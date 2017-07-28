FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-Grenke H1 oper result up 18.5% to EUR 78.8 mln
#Brexit
#Markets
#Banks
#Trump
#Pakistan
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Trump faces growing Republican unease
Trump faces growing Republican unease
Trump faces growing Republican unease
Trump faces growing Republican unease
Trump faces growing Republican unease
Trump faces growing Republican unease
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 28, 2017 / 5:31 AM / 2 days ago

BRIEF-Grenke H1 oper result up 18.5% to EUR 78.8 mln

Reuters Staff

1 Min Read

July 28 (Reuters) - GRENKE AG:

* H1 ‍AT EUR 78.8 MILLION, OPERATING RESULT RISES BY 18.5% YEAR-ON-YEAR​

* ‍CONSOLIDATED GROUP FY OUTLOOK FOR NET PROFIT INCREASED TO A RANGE OF EUR 118 TO 124 MILLION (PREVIOUS OUTLOOK: EUR 113 TO 123 MILLION)​

* H1 ‍CONSOLIDATED GROUP'S NET PROFIT INCREASED 19.0% TO EUR 59.0 MILLION​

* ‍NET INTEREST INCOME IMPROVED BY 13.1% TO EUR 119.9 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 COMPARED TO EUR 106.0 MILLION IN FIRST HALF OF PREVIOUS YEAR​

* H1 ‍CONSOLIDATED GROUP'S INCOME FROM OPERATING BUSINESS ROSE 14.5% FROM EUR 134.3 MILLION TO EUR 153.7 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.