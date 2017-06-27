REFILE-BRIEF-CVC Capital to buy Italian leather processing firm Pasubio
* Luca and Alberto Pretto will continue in their current management roles with existing management team
June 27 H-FARM SPA:
* BUYS 100 PERCENT OF CELI - LANGUAGE TECHNOLOGY
* VALUE OF ACQUISITION OF CELI IS 2.3 MILLION EUROS, TO BE PAID IN CASH FOR EUR 1.2 MILLION WHILE THE REST IN H-FARM SHARES
* BUYS LITTLE ENGLISH SCHOOL IN VICENZA FOR EUR 535,000, TO BE PAID IN CASH FOR EUR 250,000 WHILE THE REST IN H-FARM SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Luca and Alberto Pretto will continue in their current management roles with existing management team
* SUCCESSFUL PLACEMENT OF BOND ISSUANCE OF EUR 130 MILLION, WITH 3.25% COUPON, FOR MATURITY PERIOD OF 6 YEARS
* ČESKÁ POŠTA AND ČSOB GROUP (THE CZECH REPUBLIC BUSINESS UNIT OF KBC GROUP) CONCLUDED A 10-YEAR PARTNERSHIP AGREEMENT