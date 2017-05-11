May 11 HAWESKO HOLDING AG:
* HAWESKO HOLDING AG: SALES UP 4.7% IN THE FIRST QUARTER OF
2017
* IN QUARTER UNDER REVIEW, CONSOLIDATED SALES ROSE TO EUR
109.7 MILLION, AN INCREASE OF 4.7% OVER SAME QUARTER OF PREVIOUS
YEAR (EUR 104.8 MILLION)
* CONSOLIDATED OPERATING RESULT (EBIT) IN Q1 OF 2017
AMOUNTED TO EUR 4.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 4.8 MILLION)
* EXPECTS SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 5% IN FISCAL YEAR
2017, WITH CONSOLIDATED EBIT OF JUST OVER EUR 30 MILLION AND AN
UNCHANGED EBIT MARGIN
* WITH REGARD TO OTHER IMPORTANT FINANCIAL INDICATORS SUCH
AS NET RESULT, RETURN ON CAPITAL EMPLOYED AND FREE CASH FLOW, WE
LIKEWISE EXPECT FIGURES AT RESPECTIVE LEVELS OF PREVIOUS YEAR
FOR 2017
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(Gdynia Newsroom)