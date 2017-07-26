FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-HICL Infrastructure says consortium of HICL, unit of Mitsubishi, selected by Ofgem as preferred bidder
#Brexit
#Economy
#Technology
#Trump
#Environment
#Iraq
#Syria
Sections
Featured
AstraZeneca shares plunge 15 percent as lung cancer study fails
Business
AstraZeneca shares plunge 15 percent as lung cancer study fails
Brexit - all bets off for Irish horse racing industry
The Wider Image
Brexit - all bets off for Irish horse racing industry
Free movement of labour with EU will end after Brexit
Free movement of labour with EU will end after Brexit
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 26, 2017 / 8:13 AM / a day ago

BRIEF-HICL Infrastructure says consortium of HICL, unit of Mitsubishi, selected by Ofgem as preferred bidder

Reuters Staff

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Hicl

* DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS, CONSORTIUM COMPRISING CO AND UNIT OF MITSUBISHI, SELECTED BY OFGEM AS PREFERRED BIDDER

* OFTO TAKES OWNERSHIP OF AN OPERATIONAL TRANSMISSION ASSET AND RECEIVES CONTRACTUAL, AVAILABILITY-BASED REVENUES OVER A 20-YEAR PERIOD

* CONSIDERATION FOR HICL'S 50% SHARE OF INTEREST IN BURBO BANK OFTO IS TO BE UP TO £13M; COMPLETION OF DEAL EXPECTED IN EARLY 2018

* CONSORTIUM SELECTED BY OFGEM AS PREFERRED BIDDER TO OWN, OPERATE OFFSHORE TRANSMISSION LINK TO BURBO BANK EXTENSION WINDFARM Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.