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BRIEF-Hornbach Baumarkt resolves share buyback
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July 10, 2017 / 10:16 AM / a day ago

BRIEF-Hornbach Baumarkt resolves share buyback

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - HORNBACH BAUMARKT AG:

* HORNBACH BAUMARKT AG: BOARD OF MANAGEMENT RESOLVES SHARE BUYBACK FOR EMPLOYEE SHARE PROGRAM

* ‍SHARES ARE TO BE ACQUIRED IN PREPARATION FOR ANNUAL ISSUE OF SHARES TO EMPLOYEES SCHEDULED TO TAKE PLACE AT END OF 2017​

* ‍to Acquire Up to 50,000 Treasury Stock Shares​

* ‍PURCHASE PRICE TO BE PAID BY COMPANY PER SHARE MAY NOT EXCEED OR FALL SHORT OF STOCK MARKET PRICE BY MORE THAN 10%​

* ‍MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE FOR WHICH SHARES ARE TO BE ACQUIRED BY HORNBACH BAUMARKT AG AMOUNTS TO EURO 1,700,000.00​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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