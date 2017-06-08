June 8 IBERDROLA SA:
* SHAREHOLDERS OF NEOENERGIA , I.E., BB BANCO DE
INVESTIMENTO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL AND IBERDROLA ENERGIA REACH DEAL SO THAT NEOENERGIA
INCORPORATES BUSINESSES OF ELEKTRO
* FOLLOWING COMPLETION OF TRANSACTION, BANCO DO BRASIL AND
PREVI WILL BE THE OWNERS OF ABOUT 9.35 PERCENT AND 38.21
PERCENT, RESPECTIVELY, OF SHARE CAPITAL OF NEOENERGIA, AND
IBERDROLA ENERGIA WILL HOLD 52.45 PERCENT
* TRANSACTION INCLUDES THE COMMITMENT OF IBERDROLA TO
UNDERTAKE THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF NEOENERGIA
* SEES THE OPERATION WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON ITS
ACCOUNTS
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)