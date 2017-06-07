June 7 INTRACOM HOLDINGS SA:
* INTRASOFT SIGNS A NEW CONTRACT WITH THE EUROPEAN
COMMISSION'S DIRECTORATE-GENERAL FOR TAXATION AND CUSTOMS UNION
(DG TAXUD)
* THE CONTRACT COVERS TRANS-EUROPEAN SYSTEM MANAGEMENT AND
COORDINATION (ITSM3 - TES)
* THE PROJECT, WHICH WAS AWARDED IN APRIL 2017, WILL RUN FOR
EIGHT YEARS UNTIL 2025
* INTRASOFT WILL PROVIDE IT SERVICES AND SOLUTIONS
FURTHERING INTEGRATION OF DG TAXUD'S IT SYSTEMS ENABLING
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS
* GOAL OF MISSION ITSM3- TES PROJECT IS TWO-FOLD, TO
FACILITATE AND PROMOTE TIGHTER COLLABORATION OF NATIONAL
TAXATION AND CUSTOMS AUTHORITIES
Source text: bit.ly/2qVrklv
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)