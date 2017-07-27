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BRIEF-Ipsen delivers H1 sales growth of 18.8%, upgrades its FY 2017 guidance
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July 27, 2017 / 5:25 AM / a day ago

BRIEF-Ipsen delivers H1 sales growth of 18.8%, upgrades its FY 2017 guidance

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - IPSEN SA:

* IPSEN DELIVERS STRONG SALES GROWTH OF 18.8% IN THE FIRST HALF OF 2017 AND UPGRADES ITS GUIDANCE FOR FULL YEAR 2017

* H1 GROUP SALES REACHED €919.5 MILLION, UP 18.8% YEAR-ON-YEAR

* FOLLOWING STRONG PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2017, GROUP UPDATES ITS FINANCIAL TARGETS FOR FULL YEAR 2017

* H1 CORE OPERATING INCOME EUR 240.5 MILLION VERSUS EUR 191.3 MILLION YEAR AGO

* FULL YEAR 2017 GUIDANCE OF SPECIALTY CARE SALES GROWTH GREATER THAN 24.0PCT

* FULL YEAR 2017 GUIDANCE SLIGHT GROWTH OF CONSUMER HEALTHCARE SALES, AND CORE OPERATING INCOME MARGIN GREATER THAN 25.0% OF SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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