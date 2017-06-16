June 16 J2 Global Inc
* J2 GLOBAL ANNOUNCES PROPOSED $550 MILLION SENIOR UNSECURED
DEBT OFFERING
* J2 GLOBAL INC SAYS THAT J2 CLOUD AND J2 CLOUD CO-OBLIGOR,
INC. ARE PROPOSING TO ISSUE $550 MILLION IN SENIOR UNSECURED
NOTES DUE 2025
* CLOUD INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REDEEM
ALL OF ITS OUTSTANDING 8.000% SENIOR NOTES DUE 2020
* NOTES ARE EXPECTED TO BE GUARANTEED ON AN UNSECURED BASIS
BY CERTAIN OF J2 CLOUD'S WHOLLY-OWNED RESTRICTED SUBSIDIARIES
* J2 CLOUD TO USE NET PROCEEDS TO DISTRIBUTE SUFFICIENT NET
PROCEEDS TO CO TO PAY OFF ALL AMOUNTS OUTSTANDING UNDER CO'S
EXISTING CREDIT FACILITY
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