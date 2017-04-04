April 4 KLOVERN AB:
* KLÖVERN AB: KLÖVERN DIVESTS PROPERTIES IN LUND AND YSTAD
AND ACQUIRES IN KISTA
* IN A SWAP DEAL WITH GENOVA, KLÖVERN DIVESTS 3 PROPERTIES
IN LUND FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 129 MILLION
* ACQUIRES SITE LEASEHOLD TO PROPERTY STOCKHOLM BORG 4 IN
KISTA FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 41 MILLION
* PROPERTIES RIVAN 1, NORDANVINDEN 3 AND GUSTAVSHEM 6 IN
LUND HAVE A LETTABLE AREA OF AROUND 8,700 SQ.M. AND ARE FULLY
LET
* IN YSTAD, KLÖVERN HAS DIVESTED ALL ITS 11 PROPERTIES
* BUYER IS RIKSBYGGEN WHICH ALSO ACQUIRES PROPERTY
GUSTAVSHEM 2 IN LUND
* TOTAL UNDERLYING PROPERTY VALUE FOR 11 PROPERTIES AMOUNTS
TO SEK 80 MILLION
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)