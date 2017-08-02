BRIEF-Kuka Q2 order intake up 13%, new orders received‍​

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Aug 2 (Reuters) - KUKA AG:
* ORDER INTAKE IN Q2 / 17 REACHED RECORD LEVELS AND INCREASED BY 12.8% TO € 1,007.5 MILLION (Q2 / 16: € 893.4 MILLION)
* Q2 REVENUES ROSE BY 43.1% TO RECORD LEVELS OF € 1,007.7 MILLION (Q2 / 16: € 704.1 MILLION)
* PROFIT AFTER TAX IS € 33.6 MILLION IN Q2 AFTER € 9.5 MILLION YEAR AGO
* GUIDANCE 2017 INCREASED: SALES REVENUES OF AROUND € 3.3 BILLION AND EBIT MARGIN OF MORE THAN 5.5%
* ORDER VALUE FOR BATTERY PRODUCTION SYSTEM IN THE MID-DOUBLE-DIGIT MILLION EURO RANGE AND WAS BOOKED IN THE SECOND QUARTER OF 2017
* START OF PRODUCTION FOR BATTERY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES IS PLANNED FOR MID-2019
* RECEIVES A LARGE ORDER FROM DM DRUGSTORE, ORDER VOLUME OF ABOUT 100 MILLION EUROS Source text - bit.ly/2vhdrDp, bit.ly/2vmM4r7, bit.ly/2vmMePf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)