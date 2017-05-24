May 24 KUNGSLEDEN AB
* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTIES WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
POTENTIAL IN UPPSALA AND BOTKYRKA
* SIGNED AGREEMENTS FOR SALE OF FLOGSTA 22:3 PROPERTY IN
UPPSALA AND GREENFIELD PROPERTIES TUMBA 7:231 AND 7:237 IN
BOTKYRKA IN TWO SEPARATE TRANSACTIONS
* BUYER WILL PAY AN INITIAL PRICE OF SEK 42.5 MILLION AT
CLOSING PLUS A GUARANTEED FUTURE EARNOUT OF SEK 10 MILLION NO
LATER THAN SIX YEARS AFTER CLOSING
* AN ADDITIONAL FUTURE EARNOUT IS DEPENDENT ON FINAL ZONING
PLAN.
* CLOSING WILL OCCUR IN JULY.
* BOTH TRANSACTIONS GIVE AN INITIAL PROFIT EFFECT OF SEK 13
MILLION.
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)