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BRIEF-LPKF H1 revenue up 12 pct, confirms FY forecast
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July 10, 2017 / 10:16 AM / a day ago

BRIEF-LPKF H1 revenue up 12 pct, confirms FY forecast

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - LPKF:

* ORDERS ON HAND INCREASED SIGNIFICANTLY TO EUR 45.8 MILLION AS OF 30 JUNE 2017 (+40% YEAR-ON-YEAR)

* GENERATED REVENUE OF EUR 44.6 MILLION IN FIRST HALF OF YEAR BASED ON PRELIMINARY FIGURES, THEREBY INCREASING ITS REVENUE BY 12% YEAR-ON-YEAR

* ‍Confirming Its Forecast for 2017 Financial Year​

* INCOMING ORDERS ALSO ROSE TO EUR 62.7 MILLION IN FIRST SIX MONTHS OF YEAR (+6% YEAR-ON-YEAR)

* INTENDS TO RETURN TO GENERATING EBIT MARGINS OF AT LEAST 10% IN MEDIUM TERM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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