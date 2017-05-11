May 11 LPKF LASER & ELECTRONICS AG:
* STARTS 2017 WITH MAJOR ORDERS
* REVENUE FOR FIRST THREE MONTHS AMOUNTED TO EUR 24.5
MILLION, UP 65% ON SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR AND
SIGNIFICANTLY AHEAD OF EXPECTATIONS
* IS CONFIRMING ITS FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR
* ANTICIPATES REVENUE OF BETWEEN EUR 92 MILLION AND EUR 100
MILLION AND AN EBIT MARGIN OF BETWEEN 1% AND 5% FOR 2017
* REVENUE IS EXPECTED TO CONTINUE TO GROW IN SUBSEQUENT
YEARS. LPKF INTENDS TO RETURN TO GENERATING EBIT MARGINS OF AT
LEAST 10% IN MEDIUM TERM
* Q1 OPERATING INCOME (EBIT) WAS POSITIVE AT EUR 0.1
MILLION, THEREBY EXCEEDING PRIOR-YEAR FIGURE AND COMPANY'S
EXPACTATIONS BY SOME DISTANCE
* Q1 INCOMING ORDERS AND ORDERS ON HAND WERE UP 52% AND 83%
RESPECTIVELY YEAR-ON-YEAR
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)