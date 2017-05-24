May 24 LYSOGENE SA:
* LYSOGENE SELECTS BRAMMER BIO TO PRODUCE GM1 GANGLIOSIDOSIS
GENE THERAPY PRODUCT
* HAS ENTERED INTO A STRATEGIC MANUFACTURING AGREEMENT WITH
BRAMMER BIO, A BEST-IN-CLASS VIRAL GENE AND CELL THERAPY
MANUFACTURER
* STRATEGIC MANUFACTURING AGREEMENT COVERS LYSOGENE'S
AAVRH10-BASED GENE THERAPY TREATMENT
* LYSOGENE SA -PRE-CLINICAL DATA IN ANIMAL MODELS OF GM1
SHOW LYS-GM101 TREATMENT DELIVERS FUNCTIONAL GENE ENCODING ΒGAL
ENZYME RESULTING IN REDUCTION OF GM1 GANGLIOSIDES AND TRANSFORMS
ANIMAL PHENOTYPE
* THESE STUDIES WILL SUPPORT AN INVESTIGATIONAL NEW DRUG
APPLICATION AND LAUNCH OF PHASE I CLINICAL TRIAL, EXPECTED TO
LAUNCH IN 2019
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)