Feb 28 Marin Software Inc
* MARIN SOFTWARE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2016
FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.05
* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.12
* Q4 REVENUE FELL 21 PERCENT TO $22.9 MILLION
* MARIN SOFTWARE INC - SEES Q1 REVENUE $19.0 MILLION - $19.5
MILLION
* SEES REVENUES FOR THREE MONTHS ENDING MARCH 31, 2017
BETWEEN $19.0 MILLION TO $19.5 MILLION
* MARIN SOFTWARE INC - SEES Q1 NON-GAAP NET LOSS PER SHARE
$0.14 TO $0.13
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.02, REVENUE VIEW $23.0
MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
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