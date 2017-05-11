May 11 MOLOGEN AG:
* SUCCESSFUL FINANCING AND CONTINUATION OF CLINICAL STUDIES
WITH THE LEAD PRODUCT LEFITOLIMOD IN THE FIRST QUARTER 2017
* FINANCIAL PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF MOLOGEN AG
DEVELOPED ACCORDING TO PLAN IN Q1 OF 2017
* DESPITE ONGOING ADVANCEMENT OF CLINICAL STUDIES, Q1
EXPENSES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ONLY INCREASED SLIGHTLY
YEAR ON YEAR TO EUR3.9 MILLION (Q1 2016: EUR3.7 MILLION
* Q1 OPERATING RESULT (EBIT) WAS CONSEQUENTLY BELOW PREVIOUS
YEAR TO EUR-5.1 MILLION (Q1 2016: EUR-4.5 MILLION)
* OUTLOOK FOR 2017 CONFIRMED
* FUNDING SECURED UNTIL START OF 2018 THROUGH ADDITIONAL
CAPITAL MEASURE
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)