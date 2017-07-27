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July 27, 2017 / 11:30 AM / in a day

BRIEF-Mondadori H1 net result turns to profit of EUR 4.4 mln

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA:

* H1 REVENUE EUR 553 MILLION VERSUS EUR 562.5 MILLION YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 4.4 MILLION VERSUS LOSS EUR 3.8 MILLION YEAR AGO

* FOR FY 2017 CONFIRMS STABLE REVENUES AND A "HIGH-SINGLE DIGIT" GROWTH IN ADJUSTED EBITDA, COMPARED TO 2016 PRO-FORMA

* EXPECTS NET FINANCIAL POSITION AT END 2017 TO FURTHER REDUCE VERSUS DEC 31, 2016, WITH NET DEBT/ADJUSTED EBITDA RATIO BELOW 2.0X Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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