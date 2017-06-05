June 5 NANOBIOTIX SA
* NANOBIOTIX : PROMISING DATA FROM PHASE I/II HEAD AND NECK
CANCER TRIAL WITH NBTXR3 PRESENTED AT THE AMERICAN SOCIETY OF
CLINICAL ONCOLOGY'S ANNUAL MEETING
* NANOBIOTIX : PROMISING DATA FROM PHASE I/II HEAD AND NECK
CANCER TRIAL WITH NBTXR3 PRESENTED AT THE AMERICAN SOCIETY OF
CLINICAL ONCOLOGY'S ANNUAL MEETING
* 7 OUT 9 PATIENTS HAD COMPLETE REPONSE AT 10% DOSE LEVEL
OR MORE
* FOLLOW UP SHOWS A POTENTIAL IMPACT ON LONG TERM DISEASE
CONTROL
* AMENDMENT FILED FOR A DOSE EXPANSION COHORT OF 44
ADDITIONAL PATIENTS
* PLAN TO OPEN THIS STUDY IN UNITED STATES
* VERY GOOD SAFETY PROFILE WITH NO AES AND SAES IN STAGE
III/IV IN FRAIL PATIENTS OLDER THAN 70 YEARS OLD
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)