BRIEF-Argan announces successful bond placement of 130 million euros
* SUCCESSFUL PLACEMENT OF BOND ISSUANCE OF EUR 130 MILLION, WITH 3.25% COUPON, FOR MATURITY PERIOD OF 6 YEARS
June 27 Chairman of Spain's Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri:
* Says expects the new entity resulting from the merger between Bankia and BMN to announce new strategic plan in 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Jesús Aguado; Editing by Paul Day)
* SUCCESSFUL PLACEMENT OF BOND ISSUANCE OF EUR 130 MILLION, WITH 3.25% COUPON, FOR MATURITY PERIOD OF 6 YEARS
* ČESKÁ POŠTA AND ČSOB GROUP (THE CZECH REPUBLIC BUSINESS UNIT OF KBC GROUP) CONCLUDED A 10-YEAR PARTNERSHIP AGREEMENT
* ANNOUNCES FILING OF DRAFT RESPONSE OFFER DOCUMENT PREPARED BY CO IN RESPONSE TO SIMPLIFIED CASH OFFER