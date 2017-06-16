June 16 NORDICOM A/S:
* HAVE NOW RECEIVED FINALISED TERM SHEETS FOR REFINANCING
AND RESTRUCTURING OF EXISTING FACILITIES INTO LONG TERM DEBT
FROM ALL KEY FINANCIAL CREDITORS
* THIS CREDITOR GROUP REPRESENTS 81% OF EXISTING DEBT
* THERE REMAIN SOME UNCERTAINTIES WITH CREDITORS
REPRESENTING 5% OF DEBT WHERE DISCUSSIONS ARE ONGOING AND WITH
RESPECT TO FINAL INTERNAL CREDIT COMMITTEE APPROVALS OF KEY
CREDITORS
* AS STATED IN 2016 ANNUAL REPORT, 14% OF TOTAL FINANCIAL
DEBT WAS RENEGOTIATED IN Q1 2017
* RESULT OF NEGOTIATIONS IS IN LINE WITH EBVAT EXPECTATIONS
FOR 2017 OUTLINED IN 2016 ANNUAL REPORT AND EXPECTED TIMELINE
FOR CONCLUDING RESTRUCTURING
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)