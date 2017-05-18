May 18 Orange SA:
* ORANGE ENTERS EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO ACQUIRE BUSINESS &
DECISION TO ACCELERATE ORANGE BUSINESS SERVICES' GROWTH IN DATA
INTELLIGENCE
* ENTERS EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO ACQUIRE A CONTROLLING
STAKE IN BUSINESS & DECISION, AN INTERNATIONAL CONSULTING AND
SYSTEMS INTEGRATION GROUP
* ORANGE WILL OFFER SHAREHOLDERS 7.93 EUROS PER SHARE IN
CASH, WHICH CORRESPONDS TO MAXIMUM PRICE PAID BY MAJORITY
SHAREHOLDERS
* OFFER VALUES ENTIRE CAPITAL OF BUSINESS & DECISION AT
APPROXIMATELY 62.5 MILLION EUROS
* TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF Q3 OF
2017.
* IN EVENT OF SUCCESSFUL ACQUISITION OF A MAJORITY STAKE,
ORANGE WILL FILE A SIMPLIFIED PUBLIC OFFER FOR ALL BUSINESS &
DECISION SHARES IT DOES NOT HOLD
* THIS ACQUISITION PROJECT IS PART OF ORANGE BUSINESS
SERVICES' DEVELOPMENT STRATEGY, WHICH AIMS TO POSITION IT AS A
GLOBAL PLAYER IN DIGITAL TRANSFORMATION
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)