BRIEF-PerkinElmer to acquire Euroimmun for about $1.3 bln
* PerkinElmer to acquire Euroimmun for approximately $1.3 billion
May 15 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA:
* WHEN USED AS MONOTHERAPY OR COMBINED WITH ACTIVATORS OF T-CELL RESPONSE, ANTI-PD-L1 AND ANTI-41BB, OSE-172 WAS VERY EFFECTIVE
* USED AS MONOTHERAPY OR COMBINED WITH ACTIVATORS OF T-CELL RESPONSE OSE-172 ALLOWED EFFECTOR MACROPHAGES AND T-CELLS TO WORK TOGETHER WITH SIGNIFICANT TUMOR SHRINKAGE
* IN PARALLEL WITH TRANSFORMATION OF SUPPRESSIVE INTO EFFECTOR MYELOID CELLS, TUMOR MICRO-ENVIRONMENT WAS ALSO DRAMATICALLY MODIFIED
* TUMOR MICRO-ENVIRONMENT DRAMATICALLY MODIFIED: ALLOWING INTRA-TUMORAL ACCUMULATION OF CYTOLYTIC NATURAL KILLER (NK) AND OF EFFECTOR B CELLS
* "OUR MYELOID CHECKPOINT INHIBITOR OSE -172 DEMONSTRATES STRONG IMPACT ON TUMOR MICRO-ENVIRONMENT BEYOND MYELOID CELLS" - CHIEF SCIENTIFIC OFFICER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* PerkinElmer to acquire Euroimmun for approximately $1.3 billion
* PLACED 2,680,413 NEW SHARES AT UNIT PRICE OF EUR 4.85, TOTALLING EUR 13 MILLION VERSUS EUR 10 MILLION PLANNED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* PROCEEDS FROM DIRECTED ISSUE TO BE ABOUT SEK 17.3 MILLION BEFORE ISSUE COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)