BRIEF-Palm Hills secures reduction of interest rates on existing debt

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July 31 (Reuters) - PALM HILLS DEVELOPMENTS COMPANY :
* CONCLUDES NEGOTIATIONS WITH LENDING BANKS AND RECEIVES APPROVAL ON REDUCTION OF INTEREST RATES APPLICABLE TO BULK OF ITS EXISTING DEBT
* INTEREST RATE APPLICABLE TO SYNDICATED MEDIUM TERM LOAN OF EGP 2.4 BILLION WILL BE REDUCED FROM 3.25 PERCENT OVER LENDING CORRIDOR RATE TO 1.75 PERCENT
* INTEREST RATE APPLICABLE TO SYNDICATED MEDIUM TERM LOAN OF EGP 750 MILLION WILL DECREASE FROM 2.9 PERCENT OVER LENDING CORRIDOR RATE TO 1.9 PERCENT
* REDUCTION IN INTEREST RATES WILL RESULT IN TOTAL SAVINGS OF C.EGP 100 MILLION ON FINANCING COSTS TO PHD OVER TENOR OF LOANS Source text for Eikon: Further company coverage: