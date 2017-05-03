May 3 Pool Corp
* POOL CORPORATION ANNOUNCES ADDITIONAL AUTHORIZATION UNDER
SHARE REPURCHASE PROGRAM, AN INCREASE IN ITS QUARTERLY CASH
DIVIDEND AND VOTING RESULTS FOR 2017 ANNUAL MEETING OF
STOCKHOLDERS
* BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED AN ADDITIONAL $150.0
MILLION UNDER ITS EXISTING SHARE REPURCHASE PROGRAM
* POOL CORP -BOARD HAS DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF
$0.37 PER SHARE, A 19% INCREASE OVER PREVIOUS QUARTERLY DIVIDEND
AMOUNT OF $0.31 PER SHARE
* POOL CORP - $150 MILLION ADDS TO $46.6 MILLION REMAINING
UNDER EXISTING AUTHORIZATION, BRINGING TOTAL AUTHORIZATION
AVAILABLE TO $196.6 MILLION
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