May 12 PSP SWISS PROPERTY AG
* FY 2017 EBITDA FORECAST CONFIRMED; LOWER VACANCIES
EXPECTED FOR YEAR-END 2017
* EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF APPROXIMATELY
CHF 225 MILLION IS EXPECTED FOR FY 2017
* IN Q1 2017, NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE)
REACHED CHF 40.3 MILLION (Q1 2016: CHF 46.9 MILLION)
* Q1 OVERALL NET INCOME, I.E. INCOME INCLUDING CHANGES IN
FAIR VALUE, WAS ALSO CHF 40.3 MILLION (Q1 2016: CHF 46.9
MILLION)
* NO MAJOR COMMITTED BANK LOANS WILL BE DUE UNTIL 2019
* AT END OF MARCH 2017, VACANCY RATE STOOD AT 9.1% (END OF
2016: 9.3%)
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)