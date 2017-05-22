May 22 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA:
* ACQUIRES FROM ASTRAZENECA EUROPEAN RIGHTS TO PRODUCTS BASED ON METOPROLOL
* THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION OF THE ASSETS IS OF $ 300 MILLION (APPROX. € 270
MILLION) AND WILL BE FUNDED BY EXISTING LIQUIDITY AND AVAILABLE CREDIT LINES
* ROYALTIES FOR THE USE OF THE EXISTING PRODUCT BRANDS WILL BE DUE TO ASTRAZENECA FOR AN
AGREED PERIOD
* METOPROLOL SUCCINATE IS A BETA‐BLOCKER FOR THE CONTROL OF HYPERTENSION, ANGINA AND HEART
FAILURE
* EXISTING SALES OF THE METOPROLOL BRANDS WILL PROVIDE THE BASE TO ENTER NEW MARKETS AND
COMPLETE EUROPEAN GEOGRAPHICAL FOOTPRINT
Source text: reut.rs/2rJ7Mkc
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)