May 19 RHOEN KLINIKUM AG:
* SAYS UKGM, FEDERAL STATE OF HESSE AND UNIVERSITIES OF
GIESSEN AND MARBURG ACHIEVE GROUND-BREAKING AGREEMENT IN
SEPARATE ACCOUNTING
* SAYS UKGM RECEIVES ADDITIONAL ANNUAL AMOUNT OF APPROX. EUR
15 MILLION FROM 2017 ONWARDS UP TO EUR 72.9 MILLION PER ANNUM IN
FUTURE PLUS A SINGLE PAYMENT OF EUR 13 MILLION FOR INVESTMENTS
* UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE
YEARS
* SAYS UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE
YEARS
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(Gdynia Newsroom)