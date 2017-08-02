BRIEF-Ringkjoebing Landbobank H1 total core income up at DKK 516 million

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Aug 2 (Reuters) - RINGKJØBING LANDBOBANK:
* UPWARD ADJUSTMENT OF FY EXPECTATIONS FOR CORE EARNINGS TO RANGE DKK 600 - 665 MILLION
* Q2 TOTAL CORE INCOME DKK 265 MILLION VERSUS DKK 248 MILLION YEAR AGO
* Q2 LOAN LOSSES DKK 5 MILLION VERSUS DKK 13 MILLION YEAR AGO
* STILL EXPECTS TOTAL IMPAIRMENT CHARGES IN 2017 TO BE LOWER THAN IN 2016.
* H1 TOTAL CORE INCOME DKK 516 MILLION VERSUS DKK 488 MILLION YEAR AGO
* Q2 PRE-TAX PROFIT DKK 193 MILLION VERSUS DKK 168 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)