May 19 ROVSING A/S
* ITS OUTLOOK OF AN EXPECTED TURNOVER OF DKK 35-40 MILLION
FOR FINANCIAL YEAR 2016/2017
* Q3 REVENUE DKK 9.3 MILLION VERSUS DKK 6.3 MILLION YEAR AGO
* IN Q3, THE COMPANY’S EBITDA AMOUNTED TO DKK -0.1 MILLION,
WHICH WAS A DECREASE OF DKK 0.5 MILLION, COMPARED TO THE SAME
PERIOD LAST YEAR
* FOR THE FINANCIAL YEAR 2016/2017 ROVSING CONFIRMS ITS
OUTLOOK
* ON THE BASIS OF THE EBITDA ACHIEVED IN THE FIRST NINE
MONTHS, THE EBITDA IS EXPECTED TO BE DKK 0-2 MILLION FOR
2016/2017
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(Gdynia Newsroom)